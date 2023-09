Γερμανία: Με Βάγκνερ κόντρα στη Λετονία

Ευχάριστα τα νέα για τον Γκόρντον Χέρμπερτ ο οποίος σε λίγη ώρα θα έχει κανονικά στη διάθεσή του τον Φραντς Βάγκνερ, για το ματς των προημιτελικών με τη Λετονία.

Ο Βάγκνερ είχε τραυματιστεί στον αγώνα της πρεμιέρας με την Ιαπωνία και είχε μείνει εκτός δράσης. Τις δύο τελευταίες ημέρες προπονήθηκε κανονικά, χωρίς ενοχλήσεις και έθεσε εαυτόν στη διάθεση του προπονητή του.

🇩🇪 Franz Wagner will be available in the quarterfinal matchup against 🇱🇻 Latvia ✊#FIBAWC #WinForAll pic.twitter.com/Bme02aS9IN