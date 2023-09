Πέθανε ο φυσιοθεραπευτής της Δομινικανής Δημοκρατίας

Στο πένθος έχει βυθιστεί η ομάδα της Δομινικανής Δημοκρατίας καθώς πριν από λίγο έγινε γνωστό πως ο φυσιοθεραπευτής της ομάδας άφησε την τελευταία του πνοή.

Ο Μπλάντιμιρ Ρεγκαλγκάντο, πέθανε από καρδιακή ανακοπή στην πτήση της επιστροφής από την Μανίλα, μετά την συμμετοχή των Δομινικανών στο MundoBasket.

Μάλιστα η FIBA γνωστοποίησε το τραγικό γεγονός, εκφράζοντας παράλληλα τα συλλυπητήριά της προς την οικογένεια του Ρεγκαλγκάντο αλλά και προς την ομάδα της Δομινικανής Δημοκρατίας.

The entire FIBA team sends its love and heartfelt condolences to @RDBSeleccion and the family of team physiotherapist Bladimir Regalado who tragically passed away while traveling home from the World Cup.



Bladimir will be dearly missed by all.



Rest in peace. pic.twitter.com/VFSqLej5W8