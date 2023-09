Ο Χαλιμπέρτον το… βιολί του (vid)

Το θέαμα στον αγώνα της Αμερικής με την Ιταλία πλούσιο. Κάτι που αν μη τι άλλο ήταν αναμενόμενο. Παίκτες τεράστιας ποιότητας με εξαιρετικές δυνατότητες.

Ανάμεσά τους και ο Ταϊρίς Χαλιμπέρτον ο οποίος την περσινή σεζόν ήταν ο κορυφαίος πασέρ στο ΝΒΑ. Και όπως τελείωσε τη σεζόν την συνεχίζει στο Mundobasket.

Μάλιστα και στον αγώνα με την Ιταλία έκανε και πάλι τους συμπαίκτες του και τους φιλάθλους χαρούμενος με μία ακόμα no look πάσα που φέρει την… υπογραφή του.

"How many no-look dimes can you get in a tournament?"



Tyrese: Yes.#FIBAWC pic.twitter.com/WwpwOQv1V9