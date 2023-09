Το μήνυμα του Πέσιτς στους παίκτες του (vid)

Αναμφίβολα η Εθνική ομάδα της Σερβίας φύλαγε το καλύτερό της παιχνίδι για τα… προημιτελικά. Οι Σέρβοι σκόρπισαν τους Λιθουανούς παίζοντας εξαιρετικό μπάσκετ στο μεγαλύτερο διάστημα της αναμέτρησης και δείχνουν ικανοί να φτάσουν μέχρι το τέλος της διαδρομής.

Αμέσως μετά το τέλος της αναμέτρησης οι παίκτες και ο Σβέτισλαβ Πέσιτς κατευθύνθηκαν στα αποδυτήρια με τον Σέρβο τεχνικό να δίνει το σύνθημα για τη συνέχεια.

«Ένας για όλους και όλοι για έναν» έγραψε ο Πέσιτς θέλοντας να φτιάξει ακόμα περισσότερο την ψυχολογία των παικτών του, οι οποία είναι η αλήθεια πως έπεσε μετά τον τραυματισμό του Σίμανιτς.

Το Μουντομπάσκετ 2023 στο Pamestoixima.gr

Το Μουντομπάσκετ 2023 με κορυφαίες αποδόσεις* σε δεκάδες αγορές για στοίχημα. Στο Pamestoixima.gr η εμπειρία του στοιχήματος αναβαθμίζεται με νέες δυνατότητες και λειτουργίες, ειδικές αγορές για παίκτες & εθνικές ομάδες και προσφορές* για όλους! Το στοίχημα μπάσκετ είναι στο Pamestoixima.gr.

Τελευταία Videos

"All for one, one for all." 🇷🇸#FIBAWC x #WinForAll pic.twitter.com/uaocCQYOwo