Άρης: Ανακοίνωσε την απόκτηση του Γκαλινάτ

Στη Θεσσαλονίκη με τη φανέλα του Άρη θα συνεχίσει την καριέρα του ο Ρομπέρτο Γκαλινάτ.

Ο 27χρονος παίκτης τα βρήκε σε όλα με τους «κιτρινόμαυρους» με την ΚΑΕ να ανακοινώνει με κάθε επισημότητα την απόκτησή του για τη σεζόν 2023-2024.

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

«Η ΚΑΕ ΑΡΗΣ ανακοινώνει την απόκτηση του Roberto Gallinat για την αγωνιστική περίοδο 2023-24».

‼️ O ROBERTO GALLINAT ΣΤΟΝ ΑΡΗ Midea ‼️#Welcome to#TheEmperor

@_fear_nlt



Read more 👉 https://t.co/6MNFW4ROCq#ARISBC#ARISFAMILY#ARISBCTRANSFERS#ARISBC2324