O Ντένις ο τρομερός των «πάντσερ» (vid)

Η Γερμανία έκανε… πλάκα και κόντρα στη Σερβία, πήρε το εισιτήριο για τα προημιτελικά χωρίς να δυσκολευτεί, παρέμεινε αήττητη και όλα αυτά χάρις στον… μαγικό Ντένις Σρέντερ.

Στο ματς με τη Σλοβενία ο Ντένις Σρέντερ έκανε… όργια, σημειώνοντας ένα απίστευτο double-double με 24 πόντους και 10 ασίστ, αφήνοντας πολλές υποσχέσεις για τη συνέχεια της διοργάνωσης και τον προημιτελικό με τη Λετονία.

📊 24 PTS I 10 AST



Dennis Schröder's double-double earns him TCL Player of the Game! #FIBAWC x #WinForDeutschland 🇩🇪 I #InspireGreatness pic.twitter.com/HUIrQqKo86