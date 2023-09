ΑΕΚ: «Κουζμίνσκας, άνδρας σε αποστολή»

Μετά την τεράστια νίκη της Λιθουανίας επί της Αμερικής, η ΑΕΚ με ανάρτησή της στα social media βρήκε την ευκαιρία να αποθεώσει το νέο μεταγραφικό της απόκτημα, Μιντάουγκας Κουζμίνσκας.

Η Ένωση ανέβασε ένα VIDEO με τις καλύτερες στιγμές του νέου της παίκτη απέναντι στην Team USA και το συνόδευσε με την εξής λεζάντα: «Όταν γκουγκλάρει 'άνδρας σε αποστολή' εμφανίζεται ο Κουζμίνσκας».

Ο 33χρονος φόργουορντ αγωνίστηκε μόλις για 14'45" κόντρα στην ομάδα του Στιβ Κερ, όμως κατάφερε να έχει πρωταγωνιστικό ρόλο, μετρώντας 14 πόντους (3/5 δίποντα, 2/3 τρίποντα, 2/2 βολές), 2 ριμπάουντ, 1 ασίστ και 1 λάθος, συγκεντρώνοντας 13 μονάδες στην αξιολόγιση.

Συνολικά στο τουρνουά ο Κουζμίνσκας έχει 11.4 πόντους (70.6% δίποντα, 50% τρίποντα, 81.8% βολές), 4.4 ριμπάουντ και 2.2 ασίστ ανά 17 αγωνιστικά λεπτά σε πέντε παιχνίδια.

When you Google “Man on a mission” Kuzminskas shows up 🤩 #aekbc #kuzminskas #fibawc pic.twitter.com/9IunAAdWHU