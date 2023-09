Πρωινό τρέξιμο για τον Παναθηναϊκό, μπαίνουν οι βάσεις στη Σλοβενία (vid)

Οι «πράσινοι», που βρίσκονται από το βράδυ της Παρασκευής εκεί, ξεκίνησαν σήμερα με πρωινό τρέξιμο, με τον Εργκίν Αταμάν και τους συνεργάτες του να δίνουν έμφαση στο χτίσιμο της φυσικής κατάστασης και βάζοντας τις βάσεις για τη νέα σεζόν.

Υπενθυμίζεται πως ο Παναθηναϊκός θα παραμείνει στη Σλοβενία έως τις 8 Σεπτεμβρίου, όταν και θα επιστρέψει στην Ελλάδα, δίνοντας εκεί δύο φιλικά παιχνίδι κόντρα σε Κρκα (4/9) και Τσεντεβίτα (7/9).

Στην προετοιμασία της ομάδας θα μπουν αργότερα οι διεθνείς Ιωάννης Παπαπέτρου, Δημήτρης Μωραΐτης (Ελλάδα), Χουνάτσο Ερνανγκόμεθ (Ισπανία) και Ματίας Λεσόρ (Γαλλία).

