Καρλ Άντονι Τάουνς: Το έβαλε από το… σπίτι του (vid)

Μπορεί η συμμετοχή του στο φετινό Mundobasket να αποφασίστηκε την τελευταία στιγμή, αναμφίβολα όμως αποτελεί μία από τις μεγαλύτερες ατραξιόν της διοργάνωσης.

Ο λόγος για τον Καρλ Άντονι Τάουνς ο οποίος σε κάθε παιχνίδι δίνει πολλούς λόγους στον κόσμο να σηκωθεί και να τον αποθεώσει.

Αυτό έγινε και σήμερα, όπου στο παιχνίδι με το Πουέρτο Ρίκο ο σταρ της Δομινικανής Δημοκρατίας σηκώθηκε με απίστευτη… άνεση από τα 9 μέτρα και το… έσταξε.

KAT from all the way across ocean ☄️#FIBAWC x #WinForDominicana 🇩🇴 pic.twitter.com/B0psT5NI1R