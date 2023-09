Ο «πύργος» της Σερβίας αποτελεί σημείο αναφοράς για τους «πλαβί» μέσα στο ζωγραφιστό. Στον αγώνα που διεξάγεται τώρα μεταξύ Σερβίας και Ιταλίας ο σέντερ του Ολυμπιακού έσβησε δυο φορές τα φώτα στον Πολονάρα, μη επιτρέποντας του να σκοράρει κάτω από το καλάθι.

Δείτε το βίντεο:

Nikola Milutinov shuts down Achille Polonara twice in one play 😤🚫#FIBAWC #WinForAllpic.twitter.com/vlKJtlDTdW