Ο Κάρλικ Τζόουνς έχασε το τριπλ-νταμπλ λόγω του… συμπαίκτη του (vid)

Ο νατουραλιζέ άσος του Νότιου Σουδάν είχε 17 πόντους, 14 ασίστ και 9 ριμπάουντ στη νίκη επί των Φιλιππίνων και σε μία από τις τελευταίες φάσεις ήταν έτοιμος να γράψει το ιστορικό τριπλ-ντάμπλ, αλλά λογάριαζε χωρίς τον… Μαγιόκ Ντένγκ.

Mε 24’’ στο χρονόμετρο για το φινάλε και το ματς «τελειωμένο» οι γηπεδούχοι αστόχησαν σε σουτ και ο Τζόουνς ήταν έτοιμος να πάρει το ριμπάουντ, αλλά ο συμπαίκτης του πήδηξε πιο ψηλά και του… πήρε την μπουκιά από το στόμα, στερώντας του έτσι το τριπλ-νταμπλ!

Δείτε τη φάση:

When you only need 1 board for a historic World Cup triple double and your teammate takes the uncontested rebound from you 🫠🫠🫠#FIBAWC x #WinForSouthSudan 🇸🇸 pic.twitter.com/wkClse6L4E