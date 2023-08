Παναθηναϊκός: Επίσημη… πρώτη για τους «πράσινους» (pics)

Επίσημη… πρώτη με αισιοδοξία και χαμόγελα για τους παίκτες του «τριφυλλιού». Οι «πράσινοι» πάτησαν παρκέ στο κλειστό του ΟΑΚΑ για πρώτη φορά το πρωί της Πέμπτης υπο από τις οδηγίες του κόουτς Αταμάν.

Να σημειώσουμε ότι απών από την έναρξη της προετοιμασίας του Παναθηναϊκού βρίσκονται οι διεθνείς με τις εθνικές τους ομάδες, Ιωάννης Παπαπέτρου και Δημήτρης Μωραϊτης (Ελλάδα), Ματίας Λεσόρ (Γαλλία) και Χουάντσο Ερναγκόμεθ (Ισπανία).

Το παρών στην προπόνηση έδωσε μεταξύ άλλων και ο τραυματίας Ντίνος Μήτογλου, ο οποίος επέστρεψε από την Μανίλα.

Αύριο το πρωί (1/9) θα γίνει προπόνηση και κατόπιν αναχώρηση για Σλοβενία.

Δείτε τις φωτογραφίες:

Thursday’s morning was all green and white ☘️



Season 23/24 just started! ✅👌#WeTheGreens #paobc pic.twitter.com/rTmi0YLiLP