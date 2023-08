Οι Ντάλας Μάβερικς πάνε…. Μαδρίτη για φιλικό με τη Ρεάλ

Ένας σπουδαίος φιλικός αγώνας θα πραγματοποιηθεί στη Μαδρίτη, στο WiZink Center στις 10 Οκτωβρίου μεταξύ της Ρεάλ Μαδρίτης και των Ντάλας Μάβερικς.

Κεντρικό πρόσωπο ο Λούκα Ντόντσιτς ο οποίος θα επιστρέψει σε… γνώριμα λημέρια, λίγο πριν την έναρξη του NBA και λίγο μετά την έναρξη της Euroleague, ανοίγοντας έτσι ακόμα περισσότερο την… όρεξη όλων των φίλων του μπάσκετ σε όλο τον κόσμο.

🚨@RMBaloncesto to host @luka7doncic and @dallasmavs in October exhibition 🚨



WE ARE HYPED 🏀 pic.twitter.com/7yj3pmSLVF