Τίτλοι τέλους για τον Οθέλο Χάντερ

Τίτλοι τέλους σε μια μεγάλη καριέρα για τον Οθέλο Χάντερ. Ο Αμερικανός σέντερ στα 37 του χρόνια αποφάσισε να… κρεμάσει τη φανέλα του γνωστοποιώντας την απόφασή του να βάλει τέλος στην μεγάλη καριέρα του.

Στην αποχαιρετιστήρια ανάρτησή του, ο Αμερικανός σέντερ έστειλε και ένα όμορφο μήνυμα στους νέους αθλητές, αναφέροντας:

«Για την επόμενη γενιά αθλητών μην ανησυχείτε για το τι θα πάρει ο επόμενος παίκτης. Πάντα να ανησυχείτε για τον εαυτό σας και να γίνετε όσο το δυνατόν καλύτεροι. Μην σταματήσετε ποτέ να πιστεύετε στον εαυτό σας. Μην αφαιρείτε ποτέ προπονήσεις. Συνεχίστε να εργάζεστε στην τέχνη σας».

Ο Αμερικανός σέντερ ξεκίνησε την καριέρα του το 2008 από τους Ατλάντα Χοκς και πέρασε μετά από Ηλυσιακό, Σάσαρι, Σαντόνγκ Λάιονς, Μαριόπολ, Βαγιαδολίδ, Τζιανγκσού Ντράγκονς, Σιένα, Ολυμπιακό, Ρεάλ Μαδρίτης, ΤΣΣΚΑ Μόσχας, Μακάμπι Τελ Αβίβ και Μπάγερν Μονάχου κατακτώντας μια φορά την Euroleague, 2019 με την ΤΣΣΚΑ του Δημήτρη Ιτούδη, ενώ την τροπαιοθήκη του κοσμούν και δύο πρωταθλήματα Ελλάδας (2015, 2016) με τη φανέλα του Ολυμπιακού.

Thank you lord for the beautiful memories. For the the good and bad times as well. You have giving me so much and I’m truly thankful for that. Ever since I made that comment in my high school lunch line that “basketball won’t provide for me and my family” you have truly blessed