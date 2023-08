Απίθανος Ντος Σάντος κόντρα στην Ακτή Ελεφαντοστού με 5/5 τρίποντα και 19 πόντους! (vid)

Μαγική εμφάνιση από τον άσο του Ερυθρού Αστέρα, που κάνει πράγματα και θαύματα στο παρκέ στα πρώτα 20 λεπτά της αναμέτρησης απέναντι στην Ακτή Ελεφαντοστού.

Ο Ντος Σάντος ολοκλήρωσε το ημίχρονο με 19 πόντους, έχοντας απίθανα στατιστικά με 5/5 τρίποντα, 2/4 δίποντα και συνολικά 7/9 σουτ εντός πεδιάς, μετρώντας επίσης 4 ασίστ.

Δείτε τις καλύτερες στιγμές του στο πρώτο ημίχρονο:

Heart over height. ❤️‍🔥



Yago Santos is on a mission today, 19 points at halftime (5-5 from three). #FIBAWC x #WinForBrasil 🇧🇷 pic.twitter.com/fM82hCu4i1