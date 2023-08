O Tάουνς πανηγύρισε αγκαλιά με τους φιλάθλους της Δομινικανής Δημοκρατίας την πρόκριση στους «16» (vid)

Σαν μικρό παιδί έκανε ο Τάουνς μετά την νίκη της εθνικής του ομάδας απέναντι στην Ανγκόλα (67-75). Συγκεκριμένα ο σταρ των Μινεσότα Τίμπεργουλβς, καθώς τελείωσε το παιχνίδι χάρηκε με την καρδιά του την πρόκριση της Δομινικανής Δημοκρατίας στους «16» του Παγκοσμίου Κυπέλλου.

Ο Τάουνς είναι ο απολυτός ηγέτης της ομάδας του, καθώς μετά από τρία ματς μετρά 19,3 πόντους και 7,7 ριμπάουντ.

Δείτε τα βίντεο:

This means everything ✨



All love between KAT and Dominican Republic after sweeping Group A 🤝#FIBAWC x #WinForDominicana 🇩🇴 pic.twitter.com/kKk0hwoBRk