Το ξέσπασμα του Νόα Λάιλς για το «world champions» του NBA (vid)

Ο Νόα Λάιλς σάρωσε στο παγκόσμιο πρωτάθλημα ανοικτού στίβου της Βουδαπέστης, αφού έγινε ο πρώτος σπρίντερ μετά τον Γιουσέιν Μπολτ που κατακτά το χρυσό μετάλλιο στα 100 και στα 200 μέτρα.

Ο 26χρονος σπρίντερ, μάλιστα σε συνέντευξη Τύπου μετά την κατάκτηση του τρίτου του μεταλλίου με την Εθνική 4Χ100 των ΗΠΑ, ξέσπασε για τον όρο που χρησιμοποιεί το NBA για τις ομάδες που κατακτούν το πρωτάθλημα.

Η κορυφαία Λίγκα του πλανήτη, αποκαλεί τις πρωταθληματικές ομάδες της ως «world champions», με τον Λάιλς να ξεσπά, βάζοντας τα πράγματα στην θέση τους.

«Αυτό που με πονάει είναι όταν βλέπω τους τελικούς του NBA και βάζουν τον τίτλο «world champions», Παγκόσμιοι Πρωταθλητές ποιανού; Των Ηνωμένων Πολιτειών; Μην με παρεξηγείτε, αγαπώ τις ΗΠΑ, ορισμένες φορές, αλλά αυτό δεν είναι ο κόσμος.

Εμείς είμαστε ο κόσμος, έχουμε εδώ σχεδόν κάθε χώρα να παλεύει για την σημαία της να θριαμβεύει να δίνει τα πάντα, δεν υπάρχουν σημαίες στο NBA», ανέφερε ο Νόα Λάιλς αφήνοντας άφωνους τους παρευρισκόμενους.

"I love the U.S... but that ain't the world!" ❌



Noah Lyles throws shade at the NBA's 'world champions' 🏀👀 pic.twitter.com/BRCJagckcK