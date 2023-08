Ο αποκλεισμός των Γάλλων δια χειρός Φρανσίσκο (vid)

Η μεγαλύτερη (μέχρι την επόμενη) έκπληξη του φετινού Mundobasket είναι ο αποκλεισμός της ομάδας της Γαλλίας. Οι Γάλλοι μετά την απογοητευτική τους εμφάνιση κόντρα στον Καναδά, δεν τα κατάφεραν ούτε κόντρα στους Λετονούς και πλέον θα αγωνιστούν για τις θέσεις 17-32.

Μάλιστα, οι Γάλλοι είχαν την ευκαιρία να πάρουν την νίκη, είχαν την ευκαιρία να κάνουν το 1-1 και να μείνουν «ζωντανοί» αλλά το τρίποντο του Σιβέιν Φρανσίσκο στην λήξη της αναμέτρησης βρήκε… σίδερο.

LATVIA SURVIVE IN THE BEST GAME OF THE WORLD CUP SO FAR & ADVANCE TO THE SECOND ROUND OF THE WORILD CUP 🤯#FIBAWC x #WinForLatvia pic.twitter.com/psu2PjWwma