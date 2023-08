Kαναδάς: Απίθανη επίδοση με 44 ασίστ και νέο ρεκόρ στην ιστορία του θεσμού!

Επίδειξη δύναμης, στην φανερά κατώτερη ομάδα του Λιβάνου, έκανε ο Καναδάς, καθώς επικράτησε με 128-73. Ο Καναδάς με αυτή την νίκη έκανε το 2/2 στον 8ο όμιλο, «καθαρίζοντας» κατά πάσα πιθανότητα την πρώτη θέση.

Μάλιστα ο αγώνας αυτός θα μείνει στην ιστορία του θεσμού, λόγω της επίδοσης του Καναδά στις τελικές πάσες. Συγκεκριμένα η ομάδα του Τζόρτνι Τόρες έβγαλε 44 ασίστ (23 στο ‘Α μέρος), αριθμός που αποτελεί ρεκόρ στην ιστορία του θεσμού από το 1994 κι έπειτα που υπάρχουν σχετικά στατιστικά.

Επίσης οι Καναδοί ισοφάρισαν ακόμα δυο ρεκόρ στην ιστορία του Μundobasket. Το πρώτο αφορά τους πόντους συγκομιδής με 128 (τόσους είχαν βάλει οι ΗΠΑ στο Παγκόσμιο του 1986 κόντρα στην Μαλαισία) και το δεύτερο έχει να κάνει με τους περισσοτέρους διψήφιους παικτες στο ίδιο ματς (9), ισοφαρίζοντας και παλι τις ΗΠΑ, που είχαν πετύχει κάτι τέτοιο στον αγώνα με την Μαλαισία το 1986.

Canada set the record for most assists in a single game at the FIBA Basketball World Cup since data was officially recorded from 1994.#FIBAWC x #WinForCanada 🇨🇦 pic.twitter.com/PdYYk6uHut