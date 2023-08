Καναδάς: Ο Μπάρετ… πέταξε στο καλάθι του Λίβανου (vid)

Επίδειξη δύναμης στην αδύναμη ομάδα του Λιβάνου πραγματοποιεί αυτή την ώρα ο Καναδάς. Ο παίκτης των Νικς, Αρ Τζέι Μπάρετ βρήκε την ευκαιρία μετά από ένα κλέψιμο της ομάδας του να χαρίσει ένα κάρφωμα βγαλμένο από ΝΒΑ.

Ο 23χρονος παίκτης βγήκε στον αιφνιδιασμό με το καλάθι του Λιβάνου στο… έλεος του και κάρφωσε με «ανεμόμυλο» προσφέροντας πλούσιο θέαμα στο κοινό της Indonesia Arena.

Δείτε το κάρφωμα:

We see you, RJ Barrett, we see you! 👀 #FIBAWC x #WinForCanada 🇨🇦 pic.twitter.com/v02UOg8rli