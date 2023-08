Στην Αθήνα για τον Παναθηναϊκό ο Γκραντ: «Θα δώσουμε και την καρδιά μας» (pics)

Συνεχίζονται οι αφίξεις στον Παναθηναϊκό, που μετά τους Εργκίν Αταμάν και Αλεξάντερ Μπαλτσερόφσκι, είδε και τον Τζέριαν Γκραντ να φτάνει στην Ελλάδα και να είναι έτοιμος για την εκκίνηση της προετοιμασίας ενόψει της νέας σεζόν.

«Έχουμε ομάδα με προπονητή και παίκτες νικητές! Θα δώσουμε και την καρδιά μας» είπε μεταξύ άλλων ο Αμερικανός γκαρντ.

Μέσα στη διάρκεια της ημέρας στην Αθήνα αναμένεται και ο Λούκα Βιλντόζα, που ταξιδεύει ήδη, ενώ τη Δευτέρα (28/8) θα αφιχθεί στην Ελλάδα ο Κάιλ Γκάι.

Δείτε τις σχετικές εικόνες:

Straight from the States 🇺🇸



Great having you here, @JerianGrant ☘️ pic.twitter.com/KXvlf0Zigq