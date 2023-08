Χόρνετς: Ανανέωσαν τον Ουάσινγκτον για τρία χρόνια

Ο Πι Τζέι Γουάσινγκτον κυκλοφορούσε ελεύθερος για αρκετό καιρό με τους Χόρνετς να παίρνουν τελικά την απόφαση να τον ανανεώσουν. Συγκεκριμένα ο Αμερικανός άσος ανανέωσε το συμβόλαιο του για τα επόμενα τρία χρόνια με τις απολαβές του να φτάνουν τα 48 εκατομμύρια δολάρια.

Την περασμένη αγωνιστική περίοδο ήταν εκ των πρωταγωνιστών της ομάδας καθώς μέτρησε 15,7 πόντους, 4,9 ριμπάουντ και 2,4 ασίστ ανά παιχνίδι σε 73 παιχνίδια.

BREAKING: Charlotte Hornets have re-signed PJ Washington on a 3-year, $48 Million deal.



Thoughts on the deal? 🤔 pic.twitter.com/0jmJfOMcKp