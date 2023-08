Τρέλα για Χουάντσο και Ισπανία στην Ινδονησία (vid)

Η ομάδα του Σέρτζιο Σκαριόλο κέρδισε εύκολα την Ακτή Ελεφαντοστού με 94-64 και μετά το φινάλε του αγώνα φίλαθλοι, που βρέθηκαν στην Indonesia Arena στην Τζακάρτα, περίμεναν υπομονετικά για μια φωτογραφία και ένα αυτόγραφο από τους παίκτες της Ισπανίας.

Έτσι, ο άσος του Παναθηναϊκού, Χουάντσο Ερνανγκόμεθ, μετά χαράς έβγαλε μια selfie με νεαρούς φιλάθλους που έδειξαν την... τρέλα και τη χαρά τους για αυτό που συνέβη μπροστά τους, κρατώντας και μια σημαία της Ισπανίας.

Δείτε το στιγμιότυπο:

