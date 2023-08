Ο Έντουαρντς στο SDNA για την μεταγραφή του Χουάντσο στον Παναθηναϊκό! (vid)

Ο σπουδαίος σκόρερ των ΗΠΑ και των Τίμπεργουλβς, Άντονι Έντουαρντς, αποτέλεσε τον μεγάλο αντίπαλο του νέου παίκτη του Παναθηναϊκού στην ταινία του Netflix, “Hustle”.

Ο Αμερικανός γκαρντ υποδύθηκε το… αντίπαλο δέος του «Μπο Κρουζ», όμως έξω από τα κινηματογραφικά σκηνικά οι δυο παίκτες συνδέονται με μια στενή φιλία και αμοιβαίο σεβασμό.

Λίγο μετά την νικηφόρα πρεμιέρα των ΗΠΑ στο Μουντομπάσκετ 2023 συναντήσαμε τον 22χρονο παίκτη στην “Mall of Asia Arena” και τον ρωτήσαμε για το deal του Ερναγκόμεθ με τον Παναθηναϊκό, καθώς και για την επιστροφή του Ισπανού στην Ευρώπη.

«Αυτό είναι τέλειο. Νομίζω πως με ρώτησαν ξανά για αυτό πριν από λίγο καιρό. Είμαι απόλυτα ενθουσιασμένος για εκείνος, έχει… πολύ παιχνίδι μέσα του. Είναι τρομερή εξέλιξη αυτή», είπε ο χαμογελαστός Έντουαρντς.

