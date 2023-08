«Όργια» Ουίλι Ερναγκόμεθ με 20 πόντους σε 12 λεπτά! (vid)

Aσταμάτητος. Αυτή η λέξη μπορεί να χαρακτηρίσει τον Ουίλι Ερναγκόνεθ στο πρώτο ημίχρονο της Ισπανίας απέναντι στην Ακτή Ελεφαντοστού. Συγκεκριμένα ο νέος παίκτης της Μπαρτσελόνα έκανε ότι ήθελε μέσα στην ρακέτα μετρώντας 20 πόντους με 9/10 δίποντα σε 12 λεπτά συμμετοχής.

Ένα ανάλογο ξεκίνημά είχε πραγματοποιήσει στο Παγκόσμιο Κύπελλο της Κίνας το 2019, όταν είχε βάλει 18 πόντους σε 16 λεπτά συμμετοχής απέναντι στην Πολωνία.

Perfect execution. That's why they're the champs. 🇪🇸#FIBAWC x #WinForEspana pic.twitter.com/yuR1EZkcxD