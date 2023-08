Μπαλτσερόφκσι: «Είμαι πολύ χαρούμενος που βρίσκομαι εδώ – Έχουμε εξαιρετική ομάδα» (vid)

Ο Πολωνός σέντερ ήταν η δεύτερη άφιξη των «πράσινων» μετά τον Εργκίν Αταμάν και στις πρώτες του δηλώσεις δεν έκρυψε το πόσο χαρούμενος είναι για την μεταγραφή του στο «τριφύλλι», ενώ ανέφερε πως είναι ανυπόμονος να βρεθεί στο κατάμεστο ΟΑΚΑ.

Αναλυτικά οι δηλώσεις του:

Πως νιώθεις που βρίσκεσαι εδώ; «Είμαι πολύ χαρούμενος που είμαι εδώ. Λίγες εβδομάδες νωρίτερα ήρθα ξανά για τις ιατρικές εξετάσεις. Όλα πήγαν πολύ καλά, οπότε είμαι πολύ χαρούμενος και έτοιμος να δουλέψω και να δούμε τις μας επιφυλάσσει η σεζόν».

Ποιες είναι οι σκέψεις σου για την νέα σου ομάδα; «Νομίζω ότι είμαστε μια πολύ καλή ομάδα αυτή την σεζόν. Μια εξαιρετική ομάδα με ένα σπουδαίο προπονητή για να τα οργανώσει όλα. Τώρα πρέπει να δουλέψουμε και να λειτουργήσουμε σαν σύνολο και σίγουρα ο κόουτς ξέρει πως να το κάνει».

Ποιοι είναι οι προσωπικοί σου στόχοι για αυτή την σεζόν; «Πιθανότατα να πάρουμε τον τίτλο στην Ελλάδα και να πάμε στο Final-4 και να κερδίσουμε την Ευρωλίγκα».

Ένα μήνυμα που θες να στείλεις στον κόσμο του Παναθηναϊκού; «Είμαι ενθουσιασμένος που είμαι εδώ! Ελπίζω το ΟΑΚΑ να είναι... τρελό όπως πάντα»

Aleksander Balcerowski is all smiles for his new chapter ☘️#WeTheGreens #paobc pic.twitter.com/qA2yeeTr2h