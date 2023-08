Ο Πολωνός σέντερ ήταν η δεύτερη άφιξη των «πράσινων» μετά τον Εργκίν Αταμάν και στις πρώτες του δηλώσεις δεν έκρυψε την ανυπομονησία του να βρεθεί στο κατάμεστο ΟΑΚΑ.

«Είμαι ενθουσιασμένος που είμαι εδώ! Ελπίζω το ΟΑΚΑ να είναι... τρελό όπως πάντα», ανέφερε στην πρώτη του δήλωση ο Αλεξάνταρ Μπαλτσερόφσκι, μετά την άφιξή του στην Αθήνα.

Hello Aleksander Balcerowksi 👋🏼



We're happy to see you again ☘️ #WeTheGreens #paobc pic.twitter.com/IP5mFxegea