Η Γερμανία επιβεβαίωσε τον τίτλο του φαβορί στο παιχνίδι και δεν άφησε περιθώρια αντίδρασης στην αρκετά κατώτερη της Ιαπωνία επικρατώντας εύκολα με 81-63. Η Γερμανία είχε διψήφιους τους Σρέντερ (14π.), Μόριτζ Βάγκνερ (25π.) Τάις (13π.) και Φρανκ Βάγκνερ (10 π.). Από την πλευρά της οικοδέσποινας Ιαπωνίας ξεχώρισε ο ΝΒΑερ Γιούτα Ουατανάμπε με 20 πόντους.

Η Γερμανία ξεκίνησε δυναμικά-όπως ήταν αναμενόμενο-την πρώτη περίοδο αποκτώντας μια διαφορά 10 πόντων (18-8 στο 7’) την οποία διατήρησε μέχρι και το τέλος του δεκάλεπτου με την Ιαπωνία να είναι ιδιαίτερα άστοχη στην επίθεση, μετρώντας ως εκείνο το σημείο 2/12 τρίποντα.

Ο ρυθμός του παιχνιδιού ήταν αρκετά γρήγορος γεγονός που ωφελούσε την Γερμανία, όμως και οι δυο ομάδες ήταν αρκετά άστοχες από την γραμμή των τριών πόντων. Το σύνολο του Χέρμπερτ επιβεβαίωνε την ανωτερότητα του σε κάθε λεπτό της δεύτερης περιόδου, καθώς η διάφορα ήταν άνω των 15 πόντων (38-21 στο 7΄) με τους οικοδεσπότες να μην μπορούν να κόψουν την ορμή των Γερμανών, που είχαν καλύτερο παίκτη των Μόριτζ Βάγκνερ με 14 πόντους (53-31 α’ μέρος).

Στο δεύτερο μέρος δεν άλλαξαν πολλά με την Γερμανία να παίζει όσο χρειαζόταν κρατώντας την διαφορά στην ύψιστη τιμή της (69-47). Η αστοχία και για τις δυο ομάδες παρέμενε με το σύνολο του Χέρμπερτ να έχει 5/24 τρίποντα και οι Ιάπωνες 4/26. Η τέταρτη περίοδος ήταν περισσότερο διαδικαστικού χαρακτήρα οι άμυνες χαλάρωσαν με τις δυο ομάδες να θέλουν να απολαύσουν το παιχνίδι δίνοντας την δυνατότητα στους δυο προπονητές να ανοίξουν το ροτέισον.

Τα δεκάλεπτα: 23-11, 30-20, 16-16, 12-16

Δείτε εδώ τα στατιστικά της αναμέτρησης

An alley-oop so good we need to watch it from all the angles 🤩#AkatsukiJapan #FIBAWC x #WinForJapan pic.twitter.com/YRPEXx3MNA