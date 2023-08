Mundobasket 2023: Παγκόσμιο ρεκόρ προσέλευσης 38.115 θεατών στην Philippine Arena

Όπως αποδεικνύεται η έναρξη του Παγκοσμίου Κυπέλλου ήταν αυτό που περίμεναν υπομονετικά χιλιάδες φίλαθλοι στις Φιλιππίνες και όχι μόνο. Όπως, λοιπόν, γνωστοποίησε η FIBA, 38.115 θεατές βρέθηκαν στην Philippine Arena… διψώντας για θέαμα.

Μάλιστα αυτός ο αριθμός προσέλευσης φίλαθλων αποτελεί νέο ρεκόρ στην ιστορία του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Αν μη τι άλλο η παρέα του Καρλ-Άντονι Τάουνς με την οικοδέσποινα του Mundobasket, που διαθέτει στο ρόστερ της τον Τζόρνταν Κλάρκσον, προσέλκυσαν τα βλέμματα.

Making 𝐇𝐈𝐒𝐓𝐎𝐑𝐘 in Manila 🤩



3️⃣8️⃣,1️⃣1️⃣5️⃣ fans packed Philippine Arena, setting a new FIBA Basketball World Cup record as the 2023 edition started with PUSO and passion!#FIBAWC x #WinForAll pic.twitter.com/PCoE67plIP