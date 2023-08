Τζίμι Μπάτλερ: Μεταμφιέστηκε σε ball boy και πήρε… πόντο από τον Αλκαράθ

Ο super star των Μαϊάμι Χιτ έκανε την έκπληξη και γνώρισε την αποθέωση στο US Open.

Ο Τζίμι Μπάτλερ είναι γνωστός για το… μπρίο και το ταμπεραμέντο του. Ο άσος των Μαϊάμι Χιτ έκανε πάλι την έκπληξη και γνώρισε την αποθέωση αυτή τη φορά στο τερέν και όχι στο παρκέ.

Συγκεκριμένα στον αγώνα «Stars of the Open» του US Open, ο Τζίμι Μπάτλερ μεταμφιέστηκε σε ball boy, κατέβηκε στο τερέν και έπαιξε για λίγο κόντρα στον φίλο του, Κάρλος Αλκαράθ, κλέβοντας τις εντυπώσεις και αποσπώντας το χειροκρότημα του κόσμου.

Ο Αλκαράθ μπορεί να μην έδωσε τον καλύτερό του εαυτό στον πόντο που έπαιξε με τον φίλο του, αλλά ο Μπάτλερ κατάφερε να τον κερδίσει και να γνωρίσει την αποθέωση.