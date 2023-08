Flashback με Διαμαντίδη και τα highlights του από την Euroleague (vid)

Κατέκτησε τα… πάντα με το «τριφύλλι» στα 12 χρόνια παρουσίας του, όντας μία από τις πιο εμβληματικές μορφές του συλλόγου.

«Δείτε μερικά από τα highlights του τρεις φορές πρωταθλητή Euroleague, δύο φορές MVP του Φάιναλ Φορ και MVP της κανονικής διάρκειας, 3D» αναφέρει η διοργανώτρια αρχή.

Looking back 👀 🔁 with Dimitris Diamantidis



Check out some of the BEST highlights from the three-time EuroLeague Champion, two-time EuroLeague Final Four MVP and regular season MVP, 3💎



