«Οι Χιτ έχουν εκφράσει ενδιαφέρον για τον Μίχαλιουκ»

Η υπόθεση Μίχαλιουκ έχει απασχολήσει έντονα και απασχολεί τον Παναθηναϊκό, με τις δύο πλευρές να διατηρούν επαφές σε καλό επίπεδο και τους «πράσινους» να κατανοούν την προτεραιότητα που έχει θέσει ο Ουκρανός για το ΝΒΑ, θέλοντας να εξαντλήσει τις πιθανότητές του να συνεχίσει στην κορυφαία λίγκα του κόσμου.

Σε αυτό το πλαίσιο έρχεται η αναφορά του Γκρεγκ Σιλβάντερ, ειδικού αναλυτή στο ΝΒΑ και δη των Μαϊάμι Χιτ, που σημειώνει το ενδιαφέρον της ομάδας από τη Φλόριντα για τον Μίχαλιουκ.

Ως γνωστόν, οι Χιτ θέλουν να κάνουν δικό τους τον Ντέμιαν Λίλαρντ, ο οποίος αποτελεί το… σίριαλ του καλοκαιριού, με τους Μπλέιζερς όμως να μην μπαίνουν έως τώρα ουσιαστικά στις συζητήσεις για την μεγάλη ανταλλαγή. Σε περίπτωση που συμβεί αυτό πάντως, τότε είναι πιθανό οι Χιτ να προχωρήσουν σε κινήσεις αποφόρτισης του ρόστερ και του μπάτζετ τους για να δημιουργηθεί χώρος στο salary cap.

Έτσι, στη λίστα των πιθανών αποχωρήσεων για το Μαϊάμι, κατά τον Σιλβάντερ, έχουν μπει οι Ντάνκαν Ρόμπινσον,Τάιλερ Χίρο, Μαξ Στρους, με τoν Σβι Μίχαλιουκ να ονομάζεται ως υποψήφιος για να πάρει μία θέση στην περιφέρεια των Χιτ.

«Οι Μαϊάμι Χιτ έχουν εκφράσει ενδιαφέρον για να υπογράψουν τον ουκρανό σουτέρ Σβιάτοσλαβ Μίχαλιουκ» σημειώνει μεταξύ άλλων η ανάρτηση του Αμερικανού αναλυτή.

The Miami HEAT have expressed interest in signing Ukrainian sharp shooter Sviatoslav Mykhailiuk per source.



Move is largely contingent on expected need to replenish shooting by eventual departure of Duncan Robinson &/or Tyler Herro + Max Strus leaving to CLE.