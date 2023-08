Αντίπαλοι Εθνικής: Ανακοίνωσε τη δωδεκάδα της και η Νέα Ζηλανδία

Από αυτή ξεχωρίζουν τα ονόματα των Φλιν Κάμερον, Γιάννι Βέτζελ, Φιν Ντιλέινι και Άιζακ Φότου, ενώ η Ελλάδα θα τεθεί αντιμέτωπη με τη Νέα Ζηλανδία στις 30 Αυγούστου, στην τελευταία αγωνιστική των ομίλων, που πιθανότατα θα κρίνει και την πρόκριση στους «16».

Αναλυτικά οι 12 που επέλεξε ο κόουτς Πέρο Κάμερον Φιν Νιτλέινι, Φλιν Κάμερον, Χάιρουμ Χάρις, Ισάκ Φοτού, Αϊζάια Λε ' Αφά, Τζόρνταν Νγκατάι, Ρούμπεν Ντε Ράντζι, Σι Ιλι, Τέιλορ Μπριτ, Τόχι ΣΜιθ - Μίλνερ, Ουόλτερ Μπράουν και Γιάννι Βέτζελ.

🚨 Your Tall Blacks squad of 12 for the FIBA World Cup 2023.



➡️ Finn Delany, Flynn Cameron, Hyrum Harris, Isaac Fotu, Izayah Le’Afa, Jordan Ngatai, Reuben Te Rangi, Shea Ili, Taylor Britt, Tohi Smith-Milner, Walter Brown & Yanni Wetzell🙌



