Σπερς: Ενδιαφέρθηκαν για τον Ριβς και είχαν σκεφτεί να του προσφέρουν συμβόλαιο… ζωής

Μια μεγάλη κίνηση είχαν στα… σκαριά οι Σαν Αντόνιο Σπερς, η οποία τελικά έμεινε μόνο ως σκέψη και δεν έγινε πραγματικότητα. Συγκεκριμενα, όπως αναφερει το «Αthletic» η ομάδα του Γκρεγκ Ποποβίτς είχε σκεφθεί να προσφέρει τετραετές συμβόλαιο στον Όστιν Ριβς με αποδοχές που θα άγγιζαν τα 100 εκατομμύρια δολάρια, ενώ είχε εξετάσει να του δώσει και μια μικρότερη προσφορά 60 εκατομμύριων δολαρίων για τρία χρόνια.

Να θυμίσουμε ότι ο Ριβς την 1η Ιουλίου υπέγραψε ανανέωση συμβολαίου με τους Λέικερς για 4 χρόνια με τις απολαβές του να φτάνουν τα 56 εκατομμύρια δολάρια. Ο Αμερικανός πραγματοποίησε μια εξαιρετική σεζόν την περασμένη περίοδο με τους Λέικερς και οι «λιμνανθρώποι» στηρίζουν πολλά στο πρόσωπο του για την νέα χρονιά.

Προς το παρόν ο 25χρονος σούτινγκ γκαρντ δηλώνει παρών στην αποστολή της team USA στο Παγκόσμιο Κύπελλο, με μοναδικό στόχο την κατάκτηση της πρώτης θέσης.

