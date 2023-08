Επιστρέφει στο NBA με μονοετές συμβόλαιο στους Κινγκς ο Λαμπισιέ

Ο 27χρονος φόργουορντ, είχε επιλεγεί στο Νο28 στο draft του 2016 από τους Σακραμέντο Κινγκς, όπου αγωνίστηκε μέχρι το 2019, για να ακολουθήσει το πέρασμά του από τους Πόρτλαντ Μπλέιζερς.

Στη συνέχεια ο Λαμπισιέ αγωνίστηκε στην G-League με την θυγατρική των Νικς, ακολούθησαν οι Κανγκερέχος στο Πουέρτο Ρίκο και οι Καπιτάνες στο Μεξικό.

Τελικά, τρία χρόνια μετά την τελευταία του θητεία στο NBA, o Σκαλ Λαμπισιέ επιστρέφει στο κορυφαίο πρωτάθλημα του πλανήτη, αφού έδωσε τα χέρια με τους Σακραμέντο Κινγκς, υπογράφοντας μονοετές συμβόλαιο.

