Πλέον ο Φώτης Τακιανός θα έχει όλους τους παίκτες στη διάθεσή του και από την Τρίτη ο Χάρισον θα ενσωματωθεί στην προετοιμασία της ομάδας, αφού πρώτα περάσει τις απαραίτητες ιατρικές και εργομετρικές εξετάσεις.

Υπενθυμίζεται πως ο ΠΑΟΚ ξεκίνησε προπονήσεις από την περασμένη Πέμπτη, ενώ σήμερα πραγματοποιήθηκε η πρώτη επίσημη προπόνηση της ομάδας.

Just landed! 🛬

Welcome @DrewRoc5 to Thessaloniki and to the #PAOKfamily ⚪️⚫️ pic.twitter.com/saV7DBM6e4