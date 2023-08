Άντονι Ντέιβις: Με διαφορετικό λουκ… λιώνει στο γυμναστήριο (vid)

Ο παίκτης των Λος Άντζελες Λέικερς είναι έτοιμος να πρωταγωνιστήσει την νέα σεζόν στην απέναντι πλευρά του Ατλαντικού. Μέσα από ένα βίντεο που δημοσιεύτηκε στο twitter ο Άντονι Ντέιβις ρίχνει σκληρή δουλειά στο γυμναστήριο και μάλιστα με διαφορετικό λουκ μαλλιών.

Να θυμίσουμε ότι την περασμένη χρονιά αγωνίστηκε σε 56 αγώνες στην κανονική περίοδο με τους «λιμνανθρώπους» σημειώνοντας 25.9 πόντους με 12.5 ριμπάουντ, 2.6 ασίστ, ενώ στα play-offs έπαιξε σε 16 ματς και κατάφερε να σημειώσει 22,6 πόντους, 14,1 ριμπάουντ και 2,6 ασίστ.

Δείτε την προπόνηση του:

Anthony Davis in the weight room putting in work 👀



