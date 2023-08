Τρολάρει τους μνηστήρες η Μονακό: «Μπορούμε να επιβεβαιώσουμε επίσημα ότι ο Μάικ Τζέιμς…»

Ο Σάσα Ομπράντοβιτς επιβεβαίωσε πως ο παίκτης μένει στη Μονακό. Ο ίδιος ο παίκτης ανέφερε επίσης πως… του είπαν θα μείνει και μένει. Και τώρα -όλα μέσα σε λίγες ώρες- έρχεται η Μονακό με μια ανάρτηση και πολλή διάθεση για πείραγμα προς τους... μνηστήρες, να αναφερθεί και εκείνη στον Αμερικανό άσο.

Τι ανάρτησε; «Η Μονακό μπορεί να επιβεβαιώσει (σ.σ. με ξεκάθαρη διάθεση για τρολάρισμα) ότι ο Μάικ Τζέιμς έχει σήμερα τα γενέθλιά του. Σου ευχόμαστε Χρόνια Πολλά και να κερδίσεις την πρώτη σου Ευρωλίγκα και το βραβείο του MVP».

Τάδε έφη Μονακό για τον εορτάζοντα 33άρη πλέον Τζέιμς…

AS Monaco can officially confirm that Mike James is celebrating his birthday today! 🎂 🎉



Wishing you to win your first EuroLeague title and the MVP 😉 pic.twitter.com/7U67M2rpTT