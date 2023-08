Κολοσσός: Ανακοίνωσε με… Τομ και Τζέρι την απόκτηση του Νίκου Καμαριανού (vid)

O Koλοσσός Ρόδου ανακοίνωσε και επίσημα την επιστροφή του Νίκου Καμαριανού στην ομάδα, βάζοντας μάλιστα και μια… πινελιά από Τομ και Τζέρι.

Ο Νίκος Καμαριανός επέστρεψε στον Κολοσσό Ρόδου με την ομάδα να γνωστοποιεί την μεταγραφή του με ένα πολύ ιδιαίτερο τρόπο.

Να σημειώσουμε ότι την περασμένη σεζόν ο 26χρονος φόργουορντ αγωνίστηκε στο Μαρούσι μετρώντας 12,7 πόντους, 6,9 ριμπάουντ και 2,3 ασίστ στην Elite League, ενώ στον Κολοσσό είχε βρεθεί τη σεζόν 2020-21.

Αναλυτικά η ανακοίνωση της ομάδας:

«Η ΚΑΕ Κολοσσός H Hotels ανακοινώνει τη συμφωνία της με τον Νίκο Καμαριανό, ο οποίος επιστρέφει στην ομάδα μας μετά τη σεζόν 2020-2021.

Καλώς ήρθες πίσω Νίκο!

Who is who

Ο Νίκος Καμαριανός είναι γεννημένος στις 21 Μαρτίου του 1997 και με ύψος 2,04μ. αγωνίζεται ως φόργουορντ. Ξεκίνησε την επαγγελματική του καριέρα το 2015 στην ΑΕΚ, ενώ νωρίτερα είχε αγωνιστεί στα τμήματα υποδομής των Παλαιού Φαλήρου, Πανελληνίου και Παναθηναϊκού. Στην Ένωση έμεινε μόνο τη σεζόν 2015/16, καθώς την επόμενη παραχωρήθηκε ως δανεικός στην Νέα Κηφισιά, στην οποία παρέμεινε μέχρι το 2018.

Από το 2018 έως το 2020, αγωνίστηκε στον Πανιώνιο, με τον οποίο τη σεζόν 2019/20 είχε κατά μέσο όρο 3,9 πόντους και 2,1 ριμπάουντ, σε 20 αγώνες στην Basket League.

Τη σεζόν 2020-2021, μετακομίζει στη Ρόδο, όπου σε 20 αγώνες με την ομάδα μας είχε κατά μέσο όρο 1,4 πόντους και 0,7 ριμπάουντ, σε 4,9 λεπτά συμμετοχής.

Η σεζόν 2021-2022 τον βρήκε στον ΠΑΟΚ, όπου αγωνίστηκε σε Basket League με μέσο όρο 3 πόντους και 2,6 ριμπάουντ σε 18 αγώνες και Basketball Champions League με μέσο όρο 2,7 πόντους και 2 ριμπάουντ σε 7 αγώνες.

Τη σεζόν που πέρασε αγωνίστηκε στην Α2 και το Μαρούσι όπου σε 28 λεπτά συμμετοχής είχε 12,7 πόντους, 6,9 ριμπάουντ και 2,3 ασίστ».