Στο παιχνίδι της Πολωνίας με την Πορτογαλία, ο Ματέους Πονίτκα έβγαλε μια πολύ όμορφη φάση.

Με το ματς ουσιαστικά να έχει κριθεί στην τέταρτη περίοδο o 29χρονος φόργουορντ της Παρτιζάν πήρε το ριμπάουντ και αφού έκανε «ποδιά» στον Τραβάντε Ουίλιαμς, τελείωσε τη φάση με λέι απ.

Δείτε την όμορφη στιγμή:

Stop it!! 😳 Mateusz Ponitka brings a little playground flavour in Poland 🇵🇱!#FIBAOQT pic.twitter.com/birEH9ALxv