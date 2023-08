Οι Σέλτικς γνωστοποίησαν το διάστημα αποχής του Πορζίνγκις

Η νέα του ομάδα, οι Μπόστον Σέλτικς, γνωστοποίησαν πως ο Λετονός φόργουορντ/σέντερ θα μπει σε πρόγραμμα αποκατάστασης για 4-6 εβδομάδες και θα είναι έτοιμος για την έναρξη της προετοιμασίας, ενώ σημειώνεται πως το πρόβλημα που αντιμετωπίζει στο δεξί πόδι είναι πελματιαία απονευρωσίτιδα.

Έτσι, ο Πορζίνγκις θα ξεκινήσει άμεσα τις θεραπείες και το πρόγραμμα που θα του δώσουν οι Σέλτικς, προκειμένου να είναι έτοιμος μέσα στον επόμενο μήνα. Ωστόσο, η Λετονία θα στερηθεί των υπηρεσιών του καλύτερού της παίκτη στο Παγκόσμιο Κύπελλο…

#NEBHInjuryReport Kristaps Porzingis has been diagnosed with plantar fasciitis in his right foot. He will engage in a four-to-six-week rehab program, and is expected to be cleared for the start of training camp.