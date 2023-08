Κερ: «Ακόμα καλύτεροι με την Ελλάδα, πήραμε μια γεύση από τους κανονισμούς της FIBA»

Ο ομοσπονδιακός τεχνικός της αμερικανικής ομάδας δήλωσε σχετικά:

«Συνέχεια βάζουμε τα θεμέλια τόσο στην άμυνα, όσο και στην επίθεση. Προχωράμε μπροστά με στόχο να γινόμαστε καλύτεροι στην εκτέλεση και γενικά σε οτιδήποτε και αν κάνουμε.

Πλέον έχουμε πάρει μια γεύση από τους κανονισμούς της FIBA. Έχουμε δώσει έμφαση στην pin down άμυνα και ολοένα και βελτιωνόμαστε στο συγκεκριμένο κομμάτι.

Τα πήγαμε καλά στο τελευταίο ματς (σ.σ. με την Ισπανία), συνεχίζουμε να δουλεύουμε και στόχος μας είναι να παρουσιαστούμε ακόμα καλύτεροι κόντρα στην Ελλάδα».

