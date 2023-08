Η φανέλα του Χάινς έγινε η πρώτη που αποσύρει το σχολείο του (pics)

Το Timber Creek High School αποφάσισε να αποσύρει το «42» για πάντα, με τον 36χρονο νυν σέντερ της Αρμάνι Μιλάνο να παίζει στα παιδικά του χρόνια για τους Τσάρτζερς από το 2001 έως το 2004.

Ο Χάινς τιμήθηκε από το σχολείο του σε μια όμορφη εκδήλωση, όπου όλοι φορούσαν το «42» με το όνομά του, με τον άλλοτε παίκτη του Ολυμπιακού να συνοδεύεται από την οικογένειά του. Ο ίδιος συνάντησε παλιούς φίλους, συμπαίκτες και προπονητές και είχε πολλά να θυμηθεί από το παρελθόν του.

«Σας ευχαριστώ που κάνατε αυτή τη μέρα ιδιαίτερη για μένα, νιώθω μεγάλη τιμή για την απόσυρση της φανέλας μου» έγραψε ο Χάινς σε ανάρτησή του.

“There is no place like home.”



Thank you Timber Creek High School for making this a special day.



I’m honored and humbled to have my high school jersey #42 retired today.



More videos and photos coming soon!! pic.twitter.com/vFOoIFQyYr