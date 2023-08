Γκαρνέτ: «Ο Ντέιβις περιμένω πως θα είναι ο επόμενος MVP» (vid)

Με αποθεωτικά λόγια μίλησε ο Κέβιν Γκαρνέτ για τον Άντονι Ντέιβις. Ο φόργουορντ των Λέικερς να θυμίσουμε, ότι πριν λίγες μέρες υπέγραψε τριετή επέκταση συμβολαίου με τις απολαβές του να φτάνουν τα 186 εκατομμύρια δολάρια.

Ο Κέβιν Γκαρνέτ, λοιπόν, μίλησε στο podcast του Πολ Πιρς, τονίζοντας ότι περιμένει ο 30χρονος παίκτης των «λιμνανθρώπων», να αναδειχθεί MVP του ΝΒΑ τα επόμενα χρόνια.

«Ο Άντονι Ντέιβις μπορεί να κάνει ό,τι μπορεί ο Νίκολα Γιόκιτς. Μπορεί να κάνει επίσης ό,τι μπορεί και ο Εμπίντ… Περιμένω να είναι ο επόμενος MVP, αν όχι φέτος, σίγουρα του χρόνου».

