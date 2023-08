Επίσημο: Ανακοίνωσε και η Άλμπα τον Στέρλινγκ Μπράουν

Η «βόμβα» που ακούει στο όνομα Στέρλιγνκ Μπράουν, μόλις έσκασε στο Βερολίνο. Ο Αμερικανός γκαρντ αποτελεί και επίσημα παίκτη της Άλμπα, μια μεταγραφή για την οποία σας είχε ενημερώσει πριν λίγες μέρες το SDNA.

Ο 28χρονος παίκτης υπέγραψε συμβόλαιο διάρκειας δυο ετών με την γερμανική ομάδα. Ο Μπράουν την περασμένη σεζόν αγωνίστηκε στους Λέικερς καθώς και στους Ράπτορς 905, θυγατρική ομάδα του Τορόντο, σημειώνοντας 15,5 πόντους, 7,1 ριμπάουντ και 4,5 ασίστ σε κάτι λιγότερο από 32 λεπτά αγώνα ανά παιχνίδι.

Μάλιστα, ο Στέρλινγκ Μπραόυν υπήρξε συμπαίκτης του Γιάννη Αντετοκούνμπο στους Μπακς για μια τριετία (2017-2020), ενώ επίσης έχει αγωνιστεί με τους Χιούστον Ρόκετς (2020-21), τους Ντάλας Μάβερικς (2021-22) και τον Ιανουάριο του 2023 υπέγραψε 10ημερο συμβόλαιο με τους Λος Άντζελες Λέικερς αγωνιζόμενος σε 4 παιχνίδια.

