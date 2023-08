Γιόκιτς και Γκόρντον μαζί στον… ιππόδρομο (vid)

Στην Σερβία βρέθηκε τις τελευταίες μέρες ο Άαρον Γκόρντον προσκεκλημένος από τον Νικολα Γιόκιτς. Συγκεκριμένα οι δυο παίκτες των Νάγκετς παρακολούθησαν μαζί τις αγαπημένες ιπποδρομίες του Σέρβου σταρ.

Μάλιστα ο Άαρον Γκόρντον είναι εξίσου λάτρης των ιπποδρομίων και όπως φαίνεται δεν έχασε την ευκαιρία με τον φίλο του να παρακολουθήσουν μαζί έναν αγώνα. Έτσι, λοιπόν, οι δυο πρωταθλητές ΝΒΑ βρέθηκαν στο Σόμπορ και είδαν μαζί το ένα από τα δυο άλογα του Γιόκιτς να κερδίζει την κούρσα.

Nikola Jokic and Aaron Gordon celebrating a win for Jokic’s horse at a race in Serbia 🥳



(via @nikolaesthetic)pic.twitter.com/uJz1OQfjqQ