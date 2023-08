H τελική 12αδα της Λιθουανίας για το Παγκόσμιο Κύπελλο

Λίγη ώρα μετά το φιλική της Λιθουανίας με την Φινλανδία, ο ομοσπονδιακός προπονητής των Λιθουανών, Κάζις Μακσβίτις ανακοίνωσε την τελική δωδεκάδα που θα βρεθεί στο Παγκόσμιο Κύπελλο.

Ο τελευταίο παίκτης που «κόπηκε» από την αποστολή της Λιθουανίας είναι ο Αζουόλας Τουμπέλις, που πριν από λίγες ημέρες υπέγραψε two-way συμβόλαιο με τους Σίξερς.

Στην αποστολή των Λιθουανών ξεχωρίζει το όνομα του Γιόνας Βαλαντσιούνας, αλλά και του νέου άσου της ΑΕΚ, Μιντάουγκας Κουζμίνσκας.

Η Λιθουανίας, ωστόσο θα έχει ηχηρές απουσίες στο Παγκόσμιο Κύπελλο, αφού απουσιάζουν τα ονόματα των Ντομάντας Σαμπόνις, Μάριους Γκριγκόνις, Ρόκας Γκεντράιτις, Λούκας Λεκάβιτσιους και Εντγκάρας Ουλάνοβας.

Αναλυτικά η 12άδα:



Βάιντας Καρινιάουσκας (16/11/1993 – 1,98μ. – G) Μαζεκιάι

Ρόκας Γιοκουμπάιτις (19/11/2000 – 1,94μ. – G) Μπαρτσελόνα

Τόμας Ντίμσα (02/01/1994 – 1,96μ. – G) Ζαλγκίρις

Μαργκίρις Νορμάντας (27/10/1996 – 1,94μ. – G) Ρίτας Βίλνιους

Ντεϊβίντας Σιρβίντις (10/06/2000 – 2,03μ. – G/F) Γουισκόνσιν Χερντ

Ίγκνας Μπραζντέικις (08/01/1999 – 2,01μ. – G/F) Ζαλγκίρις

Τάντας Σεντεκέρσκις (17/01/1998 – 2,06μ. – F) Μπασκόνια

Μιντάουγκας Κουζμίνσκας (19/10/1989 – 2,06μ. – F) ΑΕΚ

Εϊμάντας Μπέντζιους (23/04/1990 – 2,07μ. – PF) Σάσαρι

Ντονάτας Μοτιεγιούνας (20/09/1990 – 2,13μ. – C) Μονακό

Γιόνας Βαλαντσιούνας (06/05/1992 – 2,11μ. – C) Νιου Ορλίνς Πέλικανς

Γκαμπριέλιους Μαλντούνας (19/04/1993 – 2,04μ. – C) Λιετκαμπέλις



Προπονητής: Κάζις Μακσβίτις