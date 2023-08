Euroleague: Με Διαμαντίδη… κυρίαρχο τα ρεκόρ του Παναθηναϊκού (pic)

Δημήτρης Διαμαντίδης, Νικ Καλάθης και Γιώργος Παπαγιάννης είναι οι τρεις παίκτες του παναθηναϊκού, οι οποίοι κατέχουν την κορυφή στις βασικές στατιστικές κατηγορίες για το «τριφύλλι».

Συγκεκριμένα η Euroleague, όπως κάνει με όλες τις ομάδες τις διοργάνωσης… τουίταρε τα milestones του Παναθηναϊκού με Δημήτρη Διαμαντίδη ξεχωρίζει, αφού κατέχει την κορυφή σε τρεις από τις πέντε κατηγορίες.

Σε παιχνίδια στην EuroLeague (278), στους πόντους (2495) και στα ριμπάουντ (969) ο «3D» έχει αφήσει ανεξίτηλο το στίγμα του. Ο Νικ Καλάθης επίσης κατέχει την πρωτιά στις ασίστ και στην διοργάνωση, άλλα και στο «τριφύλλι» με 1260, ενώ ο Γιώργος Παπαγιάννης έχει πραγματοποιήσει 183 μπλοκ, γεγονός που τον φέρνει στην κορυφή αυτής της κατηγορίας.

Δείτε τα ρεκόρ του Παναθηναϊκού:

3D 😎 was a monster during his time with @paobcgr 💪@Nick_Calathes15 and @G_P_06 complete the set!



Here are the All-Time Stats records for the 🟢 side of Athens!