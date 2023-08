Απόλλων Πάτρας: Ανακοίνωσε τον Ντεσμόντ Oυάσινγκτον

Ο Απόλλων Πάτρας γνωστοποίησε την απόκτηση του Ντεσμόντ Γουάσινγκτον.

Αρκετά δραστήριος παρουσιάζεται στο μεταγραφικό «παζάρι» του καλοκαιριού ο Απόλλων Πάτρας με τον Νίκο Βετούλα να προσπαθεί να κλείσει το ρόστερ της ομάδας ενόψει της έναρξης του νέου πρωταθλήματος.

Η ομάδα της Πάτρας, όπως ανακοίνωσε και επίσημα, ήρθε σε συμφωνία με τον Ντεσμόντ Γουάσινγκτον, ο οποίος αναμένεται να ενισχύσει την περιφέρεια του Απόλλωνα. Την περασμένη αγωνιστική περίοδο έπαιξε στην την Ουγγαρία με την SZTE έχοντας μέσο όρο 18,7 πόντους, 4,9 ριμπάουντ και 7,1 ασίστ.

Αναλυτικά η ανακοίνωση της ομάδας:

«Η οικογένεια του Απόλλωνα καλωσορίζει στις τάξεις της τον Αμερικανό γκαρντ Desmond Washington (1,88μ., 1992).

O Desmond Washington πέρυσι αγωνίστηκε στην Ουγγαρία με την SZTE έχοντας μέσο όρο 18,7 πόντους, 4,9 ριμπάουντ και 7,1 ασίστ. Συγκεκριμένα σε 35 παιχνίδια και σε σχεδόν 37 λεπτά συμμετοχής είχε συνολικά 133/259 δίποντα με 51,5%, 83/199 τρίποντα με 41,7% και 134/149 βολές με 89,9%!

WHO IS WHO

Στο NCAA o Desmond Washington αγωνίστηκε αρχικά στο Delaware State (2010-2011) και ακολούθως στο Saint Peter’s (2012-2015).

Με το Delaware State σε 21 παιχνίδια είχε μ.ο. 14,1 πόντους, 1,7 ριμπάουντ και 0,9 ασίστ σε 35 λεπτά με 37% στα τρίποντα και 86,7% στις βολές.

Την τελευταία του χρονιά στο NCAA με το Saint Peter’s είχε μ.ο. 13,8 πόντους, 3,8 ριμπάουντ και 1,4 ασίστ σε 25 παιχνίδια σε 33 λεπτά συμμετοχής.

Τη σεζόν 2021-22 αγωνίστηκε στη Γαλλία με τη Σαλόν και 28 παιχνίδια σε περίπου 29 λεπτά συμμετοχής είχε 14,3 πόντους μ.ο. με 4,2 ασίστ και 3 ριμπάουντ έχοντας συνολικά 81/163 δίποντα με 39,7%, 58/159 τρίποντα με 37,2% και 65/75 βολές με 86,7%.

Έχει μεγάλη εμπειρία από τα πρωταθλήματα της Ευρώπης έχοντας μεταξύ άλλων παρουσία σε Πολωνία, Τουρκία.

Στην Πολωνία με τη GTK είχε τη σεζόν 2018-19 είχε 12,2 πόντους μ.ο. με 3,7 ριμπάουντ και 3,3 ασίστ σε 23 παιχνίδια και σε 22,5 λεπτά.

Με την Duzce (Α2 Εθνική Τουρκίας) την περίοδο 2020-21 είχε 17,9 πόντους μ.ο. με 6 ριμπάουντ και 5,7 ασίστ.

O Desmond Washington αγωνίζεται κυρίως στη θέση του πλεϊμέικερ, αλλά μπορεί να δώσει λύσεις και από τη θέση του σούτινγκ γκαρντ.

Desmond Washington καλώς ήλθες στην οικογένεια μας. Να έχεις υγεία και να γνωρίζεις καλά ότι με τον κόσμο στο πλευρό μας η αγαπημένη μας ομάδα θα ξεπεράσει δυσκολίες και στο τέλος θα πανηγυρίσουμε όλοι μαζί την επίτευξη των στόχων μας.»