DBB Super Cup: Ματς… διαφήμιση με νικητή τον Καναδά

Ένα παιχνίδι «χάρμα ιδέσθαι» για το μπασκετικό κοινό πραγματοποιήθηκε το βραδύ της Κυριακής (13/8) στο Αμβούργο και είχε νικητή τον Καναδά στην παράταση με 113-112. Με τον Μπάρετ να κάνει πράγματα και θαύματα και τον Τζίλιους Αλεξάντερ να γεμίζει την στατιστική του η ομάδα της Βόρειας Αμερικής «έκλεψε» την νίκη από τα χέρια της Γερμανίας που προηγούνταν με 4 πόντους 1 λεπτό πριν το φινάλε.

Σε ένα παιχνίδι… παρέλαση αστέρων του ΝΒΑ οι δυο ομάδες γεμάτες από ταλέντο προσέφεραν πλούσιο θέαμα. Το πρώτο μέρος ήταν αρκετά ισορροπημένο με την Γερμάνια να έχει ένα μικρό προβάδισμα 4 πόντων (45-49). Η τρίτη περίοδος είχε άρωμα… ΝΒΑ, καθώς σημειωθήκαν 71 πόντοι (33-38) με την ομάδα του Χέρμπερτ να παίρνει μια διαφορά 9 πόντων (78-87). Ο Καναδάς στο τελευταίο δεκάλεπτο άσκησε έντονη πίεση στην άμυνα κράτησε την Γερμάνια στους 14 πόντους και κατάφερε να στείλει το παιχνίδι στην παράτασή, οπού και κέρδισε με 113-112.

Για τους νικητές κορυφαίος ήταν ο Μπάρετ με 31 πόντους, έχοντας άξιους συμπαραστάτες τους Αλεξάντερ 25 πόντους, 8 ριμπάουντ και 6 ασίστ και Ολίνικ με 21 πόντους. Για την Γερμάνια κορυφαίος Ντένις Σρούντερ, ο οποίος σκόραρε 26 πόντους και μοίρασε 8 ασίστ.

what a finish, what a game



